Москвичи 28 млн раз воспользовались велопрокатом с 2013 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы 28 миллионов раз воспользовались городским велопрокатом с 2013 года, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

За это время на велосипедах, взятых в прокат, проехали свыше 9,3 миллиона километров.

В Дептрансе отметили, что за прошлый сезон было открыто 50 новых станций проката. Арендовать можно было 7 219 велосипедов, из них 895 электробайков. В среднем пользователи проката проезжали около 3,2 километра, а поездки длились примерно 30 минут.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что горожане используют велосипеды, чтобы добраться до метро, остановки, школы или других объектов.

"Чтобы жителям было удобнее пользоваться прокатом, в этом году мы открыли 50 новых станций аренды в Москве и Подмосковье, количество городских велосипедов выросло до 7,2 тысячи", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Он добавил, что в будущем сезоне число велосипедов в сервисе увеличат до 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили Зимний велофестиваль, проведение которого было запланировано на 4 декабря 2022 года. Решение было принято в поддержку проголосовавших за отмену новогодних мероприятий в столице.

При этом в Дептрансе подчеркнули, что все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях в следующем году.



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