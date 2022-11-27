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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в столице запустили завод "Москвич"

"Мой район. Навигатор": в столице запустили завод "Москвич"

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В столице на одного работающего "Москвича" стало больше! Автомобильный завод на Волгоградском проспекте вновь запустил производство. Первыми с конвейера сошли кроссоверы с бензиновым двигателем. Этого тут ждали с середины мая, с того самого момента когда с рынка ушел теперь уже бывший владелец предприятия – компания "Рено".

События после этого развивались стремительно. Завод был передан правительству города. А уже в июне предприятию вернули прежнее название "Москвич".

Первой моделью стал кроссовер "Москвич – 3". Он оборудована бензиновым турбомотором. Коробка передач в двух вариантах – автомат и механика. В автомобиле есть цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и электрический люк. В массовую продажу новый "Москвич" поступит уже в декабре.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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