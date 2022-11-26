"Мой район. Навигатор": исторические панно восстановили на станции БКЛ "Варшавская"

Четыре исторических панно восстановили на станции Большой кольцевой линии столичного метро "Варшавская". Прежде всего их разобрали до мельчайших деталей, после же – восстановили металл с помощью специальной технологии.

Как уточнил руководитель проекта реконструкции участка "Каширская – Каховская" БКЛ компании-подрядчика Алексей Арбузов, "Варшавская" была переделана полностью. Там удалось заменить верхнее строение пути, платформу, путевые стены, поменять облицовку, а также все остальные элементы в вестибюлях.

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