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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Не кочегары мы, не плотники...". Советские профессиональные гимны

"Тайны нашей эстрады": "Не кочегары мы, не плотники...". Советские профессиональные гимны

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В СССР летчики, танкисты, артиллеристы и другие героические профессии имели свои гимны. Обычные трудящиеся могли надеяться только на комические куплеты. Но пришел час, и свою песню получили почтальоны и даже кондукторы.

Как единственная песня Родиона Щедрина решила его судьбу? О чем заставил мечтать слушателей "Марш монтажников высотников"? И почему песням о самых обычных профессиях дали дорогу на советскую эстраду? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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