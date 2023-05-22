"Тайны нашей эстрады": "Не кочегары мы, не плотники...". Советские профессиональные гимны

В СССР летчики, танкисты, артиллеристы и другие героические профессии имели свои гимны. Обычные трудящиеся могли надеяться только на комические куплеты. Но пришел час, и свою песню получили почтальоны и даже кондукторы.

Как единственная песня Родиона Щедрина решила его судьбу? О чем заставил мечтать слушателей "Марш монтажников высотников"? И почему песням о самых обычных профессиях дали дорогу на советскую эстраду? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".