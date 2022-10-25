Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:10

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня". Бисер Киров

"Тайны нашей эстрады": "Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня". Бисер Киров

Тиль Швайгер примет участие в совместном российско-немецком фильме "Шпион"

В прокат вышла комедия "Грозный папа"

Минкульт РФ назвал логичным исчезновение с афиш имен уехавших из страны артистов

"Ночная смена": облитая картина Клода Моне и рейтинг сериала "Дом дракона"

"The City": кинопремьеры на последней неделе октября

"Тайны кино": "Али-Баба и 40 разбойников"

"Тайны нашей эстрады": "Пусть всегда будет небо!"

Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину в музее Барберини в Германии

В российский прокат на этой неделе выйдет фильм "Либерия: охотники за сокровищами"

На родине его называли "золотым соловьем". В Советском Союзе – самым "русским болгарином". Казалось, он покорил эстрадный Олимп играючи. Но однажды Бисеру Кирову довелось лицом к лицу встретиться со смертью. И исход этой схватки был отнюдь не очевиден.

Как Бисер Киров чуть не стал рок-звездой? Благодаря чему певцу удалось попасть в главный оркестр своей страны? И в какой момент для Кирова открылись все двери в СССР?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика