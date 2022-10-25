"Тайны нашей эстрады": "Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня". Бисер Киров

На родине его называли "золотым соловьем". В Советском Союзе – самым "русским болгарином". Казалось, он покорил эстрадный Олимп играючи. Но однажды Бисеру Кирову довелось лицом к лицу встретиться со смертью. И исход этой схватки был отнюдь не очевиден.

Как Бисер Киров чуть не стал рок-звездой? Благодаря чему певцу удалось попасть в главный оркестр своей страны? И в какой момент для Кирова открылись все двери в СССР?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".