09:10Культура
"Тайны нашей эстрады": "Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня". Бисер Киров
На родине его называли "золотым соловьем". В Советском Союзе – самым "русским болгарином". Казалось, он покорил эстрадный Олимп играючи. Но однажды Бисеру Кирову довелось лицом к лицу встретиться со смертью. И исход этой схватки был отнюдь не очевиден.
Как Бисер Киров чуть не стал рок-звездой? Благодаря чему певцу удалось попасть в главный оркестр своей страны? И в какой момент для Кирова открылись все двери в СССР?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады