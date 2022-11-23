"Вот это любовь": Иван Лапиков и Юлия Фридман

Вчерашняя студентка Юлия Фридман, оказавшись после окончания театрального института в Сталинграде, в первый же вечер пришла на спектакль в театр, где ей предстояло работать. Хотелось посмотреть на своих будущих коллег в деле.

Глядя на сцену из зрительного зала, она обратила внимание на худощавого, чуть сутулого актера с выразительным лицом – Ивана Лапикова. Своей филигранной игрой он ее покорил. А когда позже Юлия познакомилась с ним лично, то попала под его обаяние.

Об этом – в программе "Вот это любовь!".