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23 ноября, 18:15

Культура

"Вот это любовь": Иван Лапиков и Юлия Фридман

"Вот это любовь": Иван Лапиков и Юлия Фридман

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Вчерашняя студентка Юлия Фридман, оказавшись после окончания театрального института в Сталинграде, в первый же вечер пришла на спектакль в театр, где ей предстояло работать. Хотелось посмотреть на своих будущих коллег в деле.

Глядя на сцену из зрительного зала, она обратила внимание на худощавого, чуть сутулого актера с выразительным лицом – Ивана Лапикова. Своей филигранной игрой он ее покорил. А когда позже Юлия познакомилась с ним лично, то попала под его обаяние.

Об этом – в программе "Вот это любовь!".

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