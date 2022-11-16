Группа "Кино" выпустит новый альбом в декабре

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Новый альбом рок-группы "Кино", фронтменом которой был легендарный Виктор Цой, выйдет в декабре. Пластинка будет содержать студийные записи коллектива за последние 10 лет в современной обработке. Информацией об этом поделились в официальном сообществе группы в соцсети "ВКонтакте".

"По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни "Кино" в современном звучании", – говорится в сообщении.

Релиз песен состоится в декабре, а диск на физическом носители можно будет приобрести на концерте группы в Санкт-Петербурге. Неофициальная презентация альбома пройдет 24 декабря.

Ранее сообщалось, что группа "Кино" в 2022 и 2023 годах проведет турне по российским городам. Гастроли приурочены к 60-летию со дня рождения Цоя.

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