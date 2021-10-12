"Вот это любовь!": Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов

Когда Нонна Мордюкова, еще в институте, впервые увидела Вячеслава Тихонова, не могла отвести от него глаз. Высокий, темноволосый, с тонкими, аристократическими чертами лица. Она ждала подходящего момента, чтобы обратить на себя его внимание. И случай представился, когда их обоих пригласили сниматься в "Молодой гвардии".

Совместная работа сблизила молодых людей. В ближайшие же летние каникулы Мордюкова повезла Тихонова в свое родное село знакомить с родственниками. Юные и беспечные, они купались в реке, корзинами собирали колхозные абрикосы, по вечерам пели песни. На родной земле Нонна преобразилась, буквально засияла изнутри и покорила Вячеслава своей душевностью, широтой и теплом. Он не мог на нее налюбоваться: ловил каждое слово, движение, взгляд. Об этом – в программе "Вот это любовь!".