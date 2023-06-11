Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Культура

"В главной роли": Анна Шатилова

"В главной роли": Анна Шатилова

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Татьяны Лавровой

"Раскрывая тайны звезд": кто в доме хозяин

"Книга на ночь": "Леночка" А.И. Куприн

"Откройте, Давид": Ольга Прокофьева

"Сити": в российский прокат вышел фильм "Снегирь"

Новости часа: в Петербурге открылся фестиваль "Добровидение"

"Сити": биеннале уличного искусства "Артмоссфера" открылась на Винзаводе

"Золотая рыбка": Сергей Проханов

"Юмор на все времена": Сергей Дроботенко

Знаменитая телеведущая Анна Шатилова должна была стать учителем физики. Но детская мечта быть "диктатором" и одно маленькое объявление решили ее судьбу.

Однако первые шаги на телевидении едва не закончились увольнением. И даже когда она узнала обо всех подводных камнях прямого эфира, случайностей было не избежать.

Почему Шатилову зрители обвиняли в халтуре? Как Анна Николаевна работала психотерапевтом? И что она считает самой большой удачей в своей жизни? Об этом – в программе "В главной роли".

Читайте также
Программа: В главной роли
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика