"В главной роли": Анна Шатилова

Знаменитая телеведущая Анна Шатилова должна была стать учителем физики. Но детская мечта быть "диктатором" и одно маленькое объявление решили ее судьбу.

Однако первые шаги на телевидении едва не закончились увольнением. И даже когда она узнала обо всех подводных камнях прямого эфира, случайностей было не избежать.

Почему Шатилову зрители обвиняли в халтуре? Как Анна Николаевна работала психотерапевтом? И что она считает самой большой удачей в своей жизни? Об этом – в программе "В главной роли".