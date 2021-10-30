"Тайны души": Татьяна Кравченко

В 1976 году Марк Захаров увидел Татьяну Кравченко на выпускном спектакле школы-студии МХАТ и сразу пригласил ее в труппу Ленкома. Свою первую главную роль Кравченко сыграла в постановке "Мои надежды". Вместе с молодым Александром Абдуловым она вышла на одну сцену с легендарными актрисами: Татьяной Пельтцер, Лидией Рюминой и Верой Орловой.
Свою главную награду – звание народной артистки России, Татьяна Кравченко получила задолго до выхода популярного сериала "Сваты". К тому моменту она уже успела сняться более чем в 60 фильмах с лучшими актерами России. В сериале "Сваты" у веселой Валюхи дружная и любящая семья. Все, чего так не хватало всю жизнь самой Татьяне Кравченко. Трудно поверить, но у этой жизнерадостной женщины было не самое счастливое детство: в родном доме девочка ощущала себя лишней.
Сегодня на ее счету уже более 140 киноработ. За вклад в развитие отечественной культуры Президент дважды вручал Кравченко почетные ордена.
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