Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время нерабочих дней

Фото: depositphotos/photographee.eu

Справиться со стрессом в период нерабочих дней поможет любимое занятие, рассказала психолог сервиса "Доктор рядом" Марина Решетникова. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, можно почитать книгу, собрать пазл, потанцевать, послушать музыку, порисовать или просто полежать, погрузившись в свои мысли.

"Мягкий плед, пушистый свитер, вязаные носки, чашка чая или кофе. Все это детали, которые придают уют и дарят ощущение домашнего тепла", – рассказала Решетникова.

Она отметила, что побороть стресс поможет горячая ванна с добавлением ароматической соли или ароматерапия.

Решетникова посоветовала спать не менее 7–9 часов, вставать и ложиться в одно и то же время, а за полчаса до сна не использовать телефон.

Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость.

Он отметил, что ограничения из-за коронавируса введены вовремя, однако они не исключают поездки за город и занятия спортом. Самое главное, подчеркнул эксперт, стараться не посещать людные места. Регулярно тренироваться можно и дома, отметил Тяжельников.

