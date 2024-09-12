"Звезды советского экрана": музыка Марка Фрадкина в кино

Август 1964 года. В киосках "Союзпечать" в продажу поступил свежий номер журнала "Советский экран". В этом выпуске редакция решила отметить юбилей очень важного для кино человека – композитора Марка Фрадкина. Ему исполнилось 50 лет.

Какая из песен Фрадкина и Долматовского стала пророческой? За что Сталин раскритиковал "Случайный вальс"? Почему Нонне Мордюковой не дали спеть в фильме "Простая история"? По какой причине Людмила Зыкина отказывалась петь про Волгу? И из-за чего поссорились ВИА "Самоцветы" и певец Кола Бельды?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".