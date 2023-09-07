"Звезды советского экрана": Игорь Кваша

Черный пиджак, хорошо сидящий по фигуре, модный галстук в горошек, одна рука держит свернутый в трубочку журнал, другая – элегантно, в кармане. Таким увидели читатели журнала "Советский экран" актера Игоря Квашу в феврале 1979 года. И пока зрители не подозревают, что совсем скоро – после выхода комедии Марка Захарова – они откроют для себя другого Квашу: гениального комедианта.

Как о проделках мальчика Игоря рассказали по Центральному радио? Каким образом Кваша собирался обмануть ЦК партии? Почему Андрей Миронов не давал спать своему другу Игорю Кваше? Как из-за Кваши "Современник" не попал на гастроли в Европу? И какой фильм подарил Кваше титул "гения второго плана"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".