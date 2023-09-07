Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": Игорь Кваша

"Звезды советского экрана": Игорь Кваша

"Тайны кино": Вадим Юсов

"Сити": фильм "Голда. Судный день" вышел на экраны РФ

"Тайны нашей эстрады": Юрий Гуляев

Исландский сериал "Капкан" стал доступен на российских стриминговых сервисах

"Сити": спектакль "Дядюшкин сон" поставили в театре Гоголя

Театр Вахтангова откроет 103-й сезон премьерой спектакля "Ночь перед Рождеством"

"Сити": москвичам рассказали о масштабной экспозиции "Салоны Дидро" в Пушкинском музее

Памятник Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище

Сиквел мультфильма "Побег из курятника" выйдет 14 октября

Черный пиджак, хорошо сидящий по фигуре, модный галстук в горошек, одна рука держит свернутый в трубочку журнал, другая – элегантно, в кармане. Таким увидели читатели журнала "Советский экран" актера Игоря Квашу в феврале 1979 года. И пока зрители не подозревают, что совсем скоро – после выхода комедии Марка Захарова – они откроют для себя другого Квашу: гениального комедианта.

Как о проделках мальчика Игоря рассказали по Центральному радио? Каким образом Кваша собирался обмануть ЦК партии? Почему Андрей Миронов не давал спать своему другу Игорю Кваше? Как из-за Кваши "Современник" не попал на гастроли в Европу? И какой фильм подарил Кваше титул "гения второго плана"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика