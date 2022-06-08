"Звезды советского экрана": "Три тополя на Плющихе"

В феврале 1968 года читатели "Советского экрана" узнали об окончании работы над фильмом "Три тополя на Плющихе".

Снимаются последние кадры – уже без актеров. Интерьер добротной сельской избы – выцветшие фотографии на стене, часы с боем, большущие куски сала на дне чемодана. Очень важные детали, ведь по признанию режиссера Татьяны Лиозновой, это история о том, как человек осознал, что центр мироздания не обязательно находится в его доме.

Почему Александра Пахмутова не разрешала Лиозновой использовать в фильме песню "Нежность"? Как снимали сцену в машине – одну из самых пронзительных в истории советского кино? Был ли роман у Татьяны Дорониной и Олега Ефремова? В какой момент железной леди Лиозновой пришлось усмирить гордыню и уступить? И чем картина так возмутила зрителей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".