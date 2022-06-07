"Звезды советского экрана": лучшие роли Андрея Миронова

Январь 1976 года. На обложке свежего номера журнала "Советский экран" самый обаятельный и утонченный актер страны Андрей Миронов.

К своим неполным 35 годам он уже вписал свое имя золотыми буквами в историю отечественного кино. Даже самые требовательные киноманы отдают должное его удивительно легкой и непринужденной манере, а каждый вокальный номер Миронова в одночасье становится шлягером. Вот только мало кто догадывался, каким титаническим трудом актер пробивал себе дорогу к славе.

Кто разрушил отношения Андрея Миронова с Натальей Фатеевой? Почему в детстве актеру категорически запрещали петь? Какой секрет Булат Окуджава раскрыл Миронову на записи песни "Женюсь"?

Как Андрей Миронов спас фильм "Блондинка за углом"? Как композитор Геннадий Гладков перехитрил актера? И почему Миронов не получил роль Жени Лукашина в "Иронии судьбы или С легким паром"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".