"Звезды советского экрана": актеры, которых невозможно представить в роли Ленина

Ноябрь 1977 года. В запотевших витринах ларьков "Союзпечать" был свежий выпуск журнала "Советский экран", посвященный юбилею Октябрьской революции. Сыграть Ленина было мечтой многих актеров. Роль вождя пролетариата сулила небо в алмазах – продвижение по партийной линии, премии, почет и уважение.
Впрочем были и те, кого совершенно невозможно представить в роли Ильича: Александр Калягин, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Андрей Мягков и Родион Нахапетов.
Почему Родион Нахапетов обязан Ленину своей квартирой? Как вождь пролетариата чуть не сорвал съемки фильма "Берегись автомобиля"? Чем Михаил Ульянов не угодил министру культуры?
Как Андрей Мягков согласился на роль Ленина из-за любви? И почему Олег Янковский играл вождя революции без грима? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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