"Историс": в столице состоялась первая звездная вечеринка в честь Хэллоуина

В Москве прошла первая вечеринка по случаю предстоящего Хэллоуина. Кто из звезд засветился на тусовке? Чей костюм оказался самым ярким и пугающим? И какими откровениями селебрити поделились в этот вечер? Об этом – в программе "Историс".