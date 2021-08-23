"Звезды советского экрана": лучшие фильмы по сценариям Юлия Дунского и Валерия Фрида

В августе 1968 года, пока киноманы запоем читали свежий выпуск журнала "Советский экран", на "Мосфильме" готовилась очередная премьера. О картине "Служили два товарища" киноманы узнали из интервью со сценаристами Юлием Дунским и Валерием Фридом. Как только эти двое появлялись на порогах киностудий, их встречали радостным криком: "ФридУнские!".
Два неразлучных друга даже деловые письма и поздравительные открытки подписывали вместе. Их сценарии никогда не залеживались на столах у редакторов. Фильмы, снятые по ним, гремели на всю страну.
За что Юлий Дунский и Валерий Фрид были арестованы? Почему режиссер Владимир Басов прозвал их колдунами? Чем обидел сценаристов Ролан Быков, и в каком фильме они ему это припомнили? И кто придумал сцену с ремонтом обшивки самолета в картине "Экипаж"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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