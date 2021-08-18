Осенний сезон недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia начнется 19 октября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Осенний сезон недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 19 по 23 октября, сообщает ТАСС.

В Национальной палате моды рассказали, что окажут грантовую поддержку дизайнерам и брендам.

Новые коллекции дизайнеров-участников представят на онлайн-площадках: в соцсетях, на сайтах крупнейших российских и международных СМИ, платформах шоурумов и концепт-сторов из разных стран. Дизайнеры, получившие грант, проведут показы без оплаты вступительного взноса.

Прием заявок на получение гранта открыт на сайте Фонда моды до 30 сентября. Экспертный совет рассмотрит их до 7 октября. Новые коллекции на неделе моды также смогут показать дизайнеры из любой точки мира.

Весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошла в Музее Москвы с 20 по 24 апреля. В мероприятии приняли участие более 50 дизайнеров из разных стран. Помимо основной программы в Москве, показы также прошли в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи.