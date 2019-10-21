"Песни нашего кино": белогвардейские романсы

Эти романсы сочиняли офицеры Белой гвардии, но в СССР об этом знали далеко не все. Они находились под грифом "секретно" в архивах КГБ, их исполнение грозило большими неприятностями. Но песни о чести, достоинстве и любви к Родине было невозможно уничтожить.

Что крамольного видели цензоры в песнях о гражданской войне? Почему режиссер фильма "Трактир на Пятницкой" обратился за помощью к музыканту Александру Дольскому? И как белогвардейские романсы обошли все советские табу? Об этом – в программе "Песни нашего кино".