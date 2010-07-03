ВЦИОМ назвал любимые киножанры россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне предпочитают смотреть комедии и фильмы о войне. С разной периодичностью ленты этих жанров смотрит 80% и 77% соответственно, следует из результатов исследования ВЦИОМ.

Исторические картины предпочитают 74% граждан РФ, детективы любят 64%, на процент меньше просматривают киносказки и мультфильмы.

Приключенческие фильмы и драмы также пользуются популярностью у российских зрителей – 66% и 60% соответственно. Среди опрошенных любителей мелодрамы – 48%, боевиков – 38%.

Триллеры смотрят 28%, эротическим фильмам отдают предпочтение 13% россиян.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не любит фотографироваться. Таких среди респондентов оказалось 82%. 47% опрошенных, главным образом женщины, заявили, что им не нравится, как они получаются на снимках.