Большинство россиян не любит фотографироваться − ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большинство россиян − 82% − признались, что не любят фотографироваться. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 47% опрошенных, главным образом женщины, заявили, что им не нравится, как они получаются на снимках. Только 16% респондентов сказали, что любят быть в прицеле фотокамеры. Чаще других так отвечали женщины (19%), молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (34%) и от 25 до 34 лет (20%). Кроме того, по данным ВЦИОМ, чаще других поклонниками фотосессий оказывались активные интернет-пользователи (19%) и жители городов-миллионников (24%).

70% респондентов рассказали, что фотографируют или фотографируются с разной периодичностью: не менее одного раза в полгода (41%), несколько раз в месяц (20%), несколько раз в неделю (8%), почти каждый день (1%). А 29% участников опроса, напротив, заявили, что не фотографируются.

Как выяснили специалисты ВЦИОМ, россияне обычно делают снимки при помощи смартфона (82%), реже − на цифровую камеру (15%). Исследование также показало, что 67% опрошенных в течение последних двух лет вообще не печатали для себя семейные фотографии. Чаще всего россияне предпочитают публиковать снимки в соцсетях "ВКонтакте" (59%), "Одноклассники" (49%) и Instagram (44%).

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года младенцев в России начнут фотографировать по ГОСТу. В частности, во время съемок фотограф будет обязан учитывать чувствительность малышей к свету и шуму, не производить громких и резких звуков.