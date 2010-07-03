Свадебные фотографы назвали приметы скорого развода

Свадебные фотографы рассказали, по каким признакам можно определить, будет ли брак счастливым или же следует ждать скорого развода.
Как оказалось, главными признаками близкого развода являются ссора во время церемонии и молчаливость жениха. Так, по словам одного фотографа, на свадьбе, где он работал, жених за все время произнес не более десятка слов, тогда как невеста болтала без умолку. Позже выяснилось, что пара была вместе всего лишь год, пишут "Дни.ру". .
"Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга", − рассказал другой фотограф. "Нам пришлось фотошопить улыбку на лице жениха", − вспоминает он.
При подготовке еще одной свадьбы будущие супруги не могли сойтись во мнении, как им фотографироваться: в образе ковбоев или с собакой. Как отметил автор поста, жених и невеста не проявляли никакого интереса к увлечениям друг друга. В итоге развод состоялся даже раньше, чем фотограф успел обработать свадебные снимки.
По словам свадебных фотографов, традиция кидать друг в друга тортом − также весьма сомнительное развлечение, которое может стать признаком скорого развода. Кроме того, среди фотографов распространены рассказы о "проклятых местах", в число которых попал и один из популярных у молодоженов парков. В одном из комментариев к посту сказано, что участник свадебной церемонии в этом парке теперь действительно "счастливо разведен".
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