Младенцев будут фотографировать по ГОСТу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России с 1 января 2020 года введут ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных.

В тексте стандарта говорится, что родители или законные представители перед фотосессией должны дать письменное согласие на обработку персональных данных.

Во время съемок фотограф будет обязан учитывать чувствительность младенцев к свету и шуму, не производить громких и резких звуков, пишет RT. Студия, где проходит фотосессия, должна проветриваться и обеззараживаться. В комнате должно быть не холоднее 22 градусов.

Ряд требований предъявляется и к фотографу. Он не может быть младше 18 лет. Он должен иметь личную медицинскую книжку. Еще одно обязательное требование – отсутствие судимости и "социально опасных заболеваний".

Ранее сообщалось, что более 140 тысяч новорожденных получили подарочный набор "Наше сокровище". Проект запустили в Москве в прошлом году. Родителям каждого младенца дарят комплект из 44 вещей, среди них ползунки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, памперсы и много другое. С недавнего времени детский подарочный набор выдается всем малышам, чье рождение зарегистрировано в Москве, независимо от места жительства родителей.

