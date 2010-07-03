Младенцев будут фотографировать по ГОСТу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России с 1 января 2020 года введут ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных.
В тексте стандарта говорится, что родители или законные представители перед фотосессией должны дать письменное согласие на обработку персональных данных.
Во время съемок фотограф будет обязан учитывать чувствительность младенцев к свету и шуму, не производить громких и резких звуков, пишет RT. Студия, где проходит фотосессия, должна проветриваться и обеззараживаться. В комнате должно быть не холоднее 22 градусов.
Ряд требований предъявляется и к фотографу. Он не может быть младше 18 лет. Он должен иметь личную медицинскую книжку. Еще одно обязательное требование – отсутствие судимости и "социально опасных заболеваний".
Ранее сообщалось, что более 140 тысяч новорожденных получили подарочный набор "Наше сокровище". Проект запустили в Москве в прошлом году. Родителям каждого младенца дарят комплект из 44 вещей, среди них ползунки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, памперсы и много другое. С недавнего времени детский подарочный набор выдается всем малышам, чье рождение зарегистрировано в Москве, независимо от места жительства родителей.
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