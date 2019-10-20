Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Фото: кадр из фильма "17 мгновений весны", реж. Татьяна Лиознова

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев. Опрос провели ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры (ЦПК), сообщает газета "Ведомости".

По их мнению, главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц из "17 мгновений весны" и профессор Преображенский из "Собачьего сердца".

За первого свои голоса отдали 20%, за второго – 12%. Еще 11% проголосовали за Данилу Багрова из "Брата" и Марию Швецову из "Тайн следствия". 9% опрошенных хотели бы видеть политическим лидером Катерину Тихомирову из фильма "Москва слезам не верит".

Самыми важными для политического лидера качествами россияне считают честность (44%), образованность (31%), близость к народу (26%), хорошие организаторские способности (25 %) и осведомленность о состоянии дел в стране (21%).

Авторы исследования объясняют популярность Штирлица его образом "умного силовика", который вызывает наибольшее доверие у россиян. Отчасти это связано с тем, что СМИ часто проводят параллели между Штирлицем и Владимиром Путиным.

Профессор Преображенский же своей популярностью показывает, что части населения нужен политик нового типа: интеллигент, враждебный по отношению к действующей власти. Он не боится высказывать свое мнение и обладает самоиронией.

Ранее сообщалось, что почти 65% россиян с одобрением относятся к работе нынешнего главы государства. Согласно данным ВЦИОМ, не одобряют деятельность президента 26,4% участников опроса, что является минимальным уровнем с конца декабря прошлого года.

Путин также возглавляет рейтинг доверия российским политикам: согласно опросу, действующему президенту доверяют 32,8% россиян. Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 36,8% респондентов, а деятельность кабинета министров одобрительно оценивают 40% респондентов.