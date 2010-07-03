Деятельность Путина одобрили две трети россиян

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Почти 65% россиян с одобрением относятся к работе нынешнего главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

"Динамику показателей определила реакция общества на послание президента РФ. Улучшение оценок – свидетельство соответствия обращения главы государства запросам населения", – цитирует "Интерфакс" руководителя практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаила Мамонова.

Согласно данным ВЦИОМ, не одобряют деятельность президента 26,4% участников опроса, что является минимальным уровнем с конца декабря прошлого года. Между тем Путин по-прежнему возглавляет рейтинг доверия российским политикам: согласно опросу, действующему президенту доверяют 32,8% россиян. Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 36,8% респондентов, а деятельность кабинета министров одобрительно оценивают 40% респондентов.

В пятерку политиков, пользующихся наибольшим доверием, вошли министр обороны Сергея Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и премьер-министр Дмитрий Медведев.