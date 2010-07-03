Презентация лимитированной серии кроссовок прошла в павильоне МЦД

фото представлено департаментом транспорта

В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) состоялась презентация лимитированной серии кроссовок ASICS GEL-QUANTUM 360™ 5 METRO. Обувь создал японский бренд ASICS совместно с метрополитеном, а дизайн разработал Артемий Лебедев.

Презентация, организованная при поддержке программы лояльности "Город" – "Тройка", прошла с участием представителей одного из крупнейших в мире производителей спортивной экипировки ASICS, ГУП "Московский метрополитен", шоу-бизнеса, спортсменов. Специально создали "буллет-тайм" фотозону, а участники проекта "Музыка в метро" отвечали за звуковое сопровождение.

Заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что за две с половиной недели с начала продаж кроссовок, большая часть обуви реализована.

Основой для ограниченного релиза послужила модель ASICS GEL-QUANTUM 360™ 5. В дизайне кроссовок использовали цвета линий столичной подземки, на пятке модели есть особая стропа с логотипом московского транспорта, а на шнурках – лейс-лок с символикой партнеров проекта.

Кроссовки продаются в фирменных магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная" и в селективной дистрибуции партнеров ASICS.

Ранее сообщалось, что на трех станциях столичной подземки появились автоматы по продаже сувениров. Это станции "Кузнецкий Мост", "Тимирязевская" и "Ховрино". Автоматы установили в рамках пилотного проекта.

"Теперь пассажиры смогут купить оригинальные носители проездных билетов с функционалом карты "Тройка", а также другие сувениры в память о посещении Москвы и столичного метро.

На полках торговых автоматов есть брелоки, вкладыши, наклейки с символикой Marvel и другими эксклюзивными дизайнами. Эти оригинальные виды проездных билетов не отличаются по функционалу от обычной карты "Тройка". Также в продаже есть брелоки с совместным функционалом карты "Тройка" и "Стрелка", сувенирные жетоны МГУ, защитные чехлы для транспортных карт с надписями "Не прислоняться" и "Приложите билет к желтому кругу".

