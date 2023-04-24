"Тайны кино": "Странная женщина"

Осенью 1978 года в СССР состоялась премьера кинокартины "Странная женщина" режиссера Юлия Райзмана. Фильм сразу вызвал нешуточные споры, ведь на экране появилась женщина, нарушающая нормы советской морали. Ее сыграла Ирина Купченко. Внимательные зрители сразу отметили, что сюжет чем-то напоминает известный роман Льва Толстого "Анна Каренина". Вот только действие происходит не в XIX, а в XX веке. В главной героине фильма Евгении Шевелевой некоторые советские женщины с удивлением узнавали себя.

Кто из знаменитых артисток отказался сниматься в фильме "Странная женщина"? Как Юлий Райзман утвердил на главную роль Ирину Купченко? Почему режиссеру было важно, чтобы возлюбленного героини сыграл Василий Лановой? Что писали зрительницы после премьеры фильма? И за какие недостатки критики ругали "Странную женщину"?

Об этом – в программе "Тайны кино".