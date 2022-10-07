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Культура

"Тайны кино": "Петровка, 38", "ТАСС уполномочен заявить…", "Противостояние"

"Тайны кино": "Петровка, 38", "ТАСС уполномочен заявить…", "Противостояние"

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Юлиан Семенов никогда не собирался связывать свою жизнь с кинематографом. Он закончил институт востоковедения и уже готовился сдавать кандидатский минимум, когда встретил любовь всей своей жизни – Екатерину Кончаловскую.

Ей молодой человек посвящал первые стихи, для нее писал романтические рассказы. А вслед за ними на свет появился и дебютный сценарий. И со временем фильмография сценариста Семенова стала насчитывать более 20 экранных произведений, многие из которых стали популярны и любимы зрителям.

Сколько режиссеров сменилось на картине "ТАСС уполномочен заявить..."? Зачем Георгий Юматов сделал своего героя "Петровки, 38" заикой? Где снимали военную драму "Противостояние"? И как популярный писатель Юлиан Семенов стал главным мастером детективного жанра в советском кино? Об этом – в программе "Тайны кино".

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