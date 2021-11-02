"Тайны кино": "Им покоряется небо", "Конец света с последующим симпозиумом"

Татьяна Лиознова – режиссер, который подарил советскому кино сразу несколько фильмов, вошедших в Золотой фонд. Однако не все ее картины были успешными у зрителя. Есть ленты, о которых редко кто вспоминает, хотя они совсем не заслуживают забвения. Ведь с каждой из них у Лиозновой связана интересная история.

Кто спас начинающего постановщика от забвения? Что заставило Николая Рыбникова изменить отношение к экранной жене? Какой фильм оказался разочарованием для самой Татьяны Михайловны? И как малоизвестные ленты открывают для нас личность этого великого режиссера?

Новые истории – в новом выпуске "Тайны кино".