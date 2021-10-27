Режиссер Бутусов прокомментировал назначение Хабенского на пост худрука МХТ имени Чехова

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Назначение актера Константина Хабенского на должность худрука МХТ имени Чехова является ошибочным. Такое мнение высказал главный режиссер Вахтанговского театра Юрий Бутусов РИА Новости.

По его словам, театром должен руководить человек, умеющий создавать спектакли и работать с артистами. В противном случае, считает Бутусов, это приведет к разрушению театра.

"Тенденция назначения актеров на пост художественного руководителя ошибочная и очень неверная. Театр должен развиваться, должен иметь будущее. Актерское руководство ведет к разрушению театра художественной идеи", – подчеркнул Бутусов.

Ранее сообщалось, что Хабенский назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Сергея Женовача. Он покинул должность по собственному желанию.

