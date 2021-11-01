Диктора Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с диктором Игорем Кирилловым состоится 2 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственника тележурналиста.

"Прощание состоится завтра в 12:00 на Новодевичьем кладбище", – сказал собеседник агентства.

О смерти Игоря Кириллова стало известно в субботу, 30 октября. Соболезнования в связи со смертью диктора и журналиста выразил Владимир Путин.

Игорь Кириллов родился в сентябре 1932 года в Москве в семье военнослужащего. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1955 году.

Диктор наиболее известен как бессменный ведущий новостной программы "Время". В 1988 году ему присвоили звание народного артиста СССР.

