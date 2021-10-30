Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского диктора Игоря Кириллова, который умер в возрасте 89 лет.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что Кириллов был патриархом отечественного телевидения.

"Добрая память об Игоре Леонидовиче Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, телезрителей – всех, кто знал этого талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека", – говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что Кириллов всегда преданно, беззаветно служил делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов допустил размещение памятной таблички Кириллову на доме, где он жил. Герасимов выразил надежду на то, что с соответствующим предложением обратятся местные жители.

О смерти известного диктора стало известно в субботу, 30 октября.

