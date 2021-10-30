В Мосгордуме допустили установку памятной таблички на доме, где жил Кириллов

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов допустил размещение памятной таблички Игорю Кириллову на доме, где он жил. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Он достоин того, чтобы увековечить его память в городе. Это человек-эпоха. В нашем поколении, поколении моих родителей с ним связана вся наша жизнь, интерес, как мы стремились, бежали к первым нашим телевизорам", – заявил депутат.

Герасимов выразил надежду на то, что с предложением разместить памятный знак на доме обратятся местные жители.

Советский диктор Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Первый канал.

Ведущий родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Наибольшую известность Кириллов приобрел как диктор программы "Время".