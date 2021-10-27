Хабенский прокомментировал свое назначение на пост худрука МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Актер и режиссер Константин Хабенский прокомментировал свое назначение на пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Об этом сообщается на сайте театра.
Хабенский обратился к труппе и пояснил, что согласился занять пост из-за любви к Художественному театру. Также он выразил уверенность, что творческий коллектив впереди ждет интересная работа.
"Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья. А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя", – сказал Хабенский.
Ранее сообщалось, что Хабенский назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Сергея Женовача. Он покинул должность по собственному желанию.
Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова
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