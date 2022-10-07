"Москва и мир": ограничения на полеты и модернизация поликлиник

Московские поликлиники получили 500 аппаратов для лучевой и инструментальной диагностики. Это стало возможным благодаря масштабной программе капитального ремонта медучреждений. Уже два года в столице идет благоустройство по новому единому стандарту. Он подразумевает не только полную модернизацию зданий и прилегающих территорий, но и обновление парка медицинской техники.

Росавиация до 16 октября продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны. Первый запрет ввели в феврале. Самолёты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи. Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам.

Экипаж корабля Crew Dragon-5 благополучно добрался до орбиты. Стыковка с МКС прошла точно по графику и в штатном режиме. В составе экипажа – астронавты Николь Манн, Джош Кассада, японский специалист Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Их космическая командировка продлится 145 дней. На борту станции экипаж встречали семеро коллеги из "Роскосмоса", NASA и Европейского космического агентства. Особые поздравления принимала Анна Кикина.

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