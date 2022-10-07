Синоптик рассказал о погоде в Москве 7 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 7 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик также предупредил москвичей о западном порывистом ветре со скоростью 4–9 метров в секунду.



"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-восточной периферией антициклона с центром над Восточной Европой", – сказал Тишковец.

По его словам, температура воздуха в Москве составит 13–15 градусов, а в Подмосковье – 11–16 градусов. Специалист пояснил, что такие показатели превышают климатическую норму на 4–5 градусов.

Атмосферное давление в столичном регионе будет расти, а к вечеру составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в выходные температура воздуха в Москве повысится. В субботу днем ожидается 13–15 градусов в столице и 11–16 – в Подмосковье. Будет дуть умеренный западный ветер. В воскресенье температура сохранится на тех же позициях, а ночью ожидаются дожди.



Синоптики сообщили о потеплении в Москве 7 октября

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