"Москва и мир": четыре новых моста в столице и очередная волна COVID-19 в Бельгии

В Москве до конца года сдадут четыре новых автомобильных моста. Об этом сообщили в департаменте строительства. Один из них станет частью северного участка Московского скоростного диаметра и пройдет через реку Пехорка. Данный мост соединит МСД с магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань. Другой мост войдет в южный участок скоростного диаметра и протянется над Москвой-рекой в районе Курьяновского бульвара.

Работы идут на всех четырех участках. Мост через затон Новинки соединит набережную Марка Шагала с Проектируемым проездом 4062. Также строители возведут мост через реку Битца.

Порывистый ветер в столице повалил свыше 70 деревьев. Городские службы оперативно распилили и убрали ветки. Из-за поваленных деревьев четыре человека пострадали, все госпитализированы. Также повреждены почти 50 автомобилей. За прошедшие сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков – до 32 миллиметров. Наибольшее количество зафиксировано в Зеленограде, ТиНАО и Западном округе.

Ливни продолжаются. Температура воздуха в течение дня не превысит 11 градусов. В городе дежурят несколько сотен бригад и спецтехника Мосводостока. В МЧС предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать поблизости машины. По прогнозам синоптиков, дождь утихнет к утру 5 октября. Во второй половине недели будет ясно, почти без осадков. К выходным воздух прогреется до 16 градусов.

Бельгия готовится к новой волне коронавируса. Медики прогнозируют, что очередной всплеск заболеваемости произойдет в середине октября. Пока статистика подтверждает их правоту. Каждую неделю количество поставленных диагнозов увеличивается на четверть. В данный момент в стране ежедневно COVID-19 заражаются более трех тысяч человек. Похожая картина и в соседней Франции. Власти не исключают возобновления обязательного ношения защитных масок.

Повышает меры эпидемической безопасности Катар. В конце ноября там стартует Чемпионат мира по футболу. При этом все без исключения туристы, приехавшие в страну, уже сейчас обязаны предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест. Во время проведения соревнований эта мера коснется также футболистов и членов делегаций. Они будут проверяться раз в два дня. Тем временем в России накануне было выявлено свыше 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 9 августа. А число госпитализаций возросло почти на 180%. За сутки в больницы страны попали более трех тысяч человек.