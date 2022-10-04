"Москва и мир": четыре новых моста в столице и очередная волна COVID-19 в Бельгии

04 октября, 18:10
В Москве до конца года сдадут четыре новых автомобильных моста. Об этом сообщили в департаменте строительства. Один из них станет частью северного участка Московского скоростного диаметра и пройдет через реку Пехорка. Данный мост соединит МСД с магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань. Другой мост войдет в южный участок скоростного диаметра и протянется над Москвой-рекой в районе Курьяновского бульвара.
Работы идут на всех четырех участках. Мост через затон Новинки соединит набережную Марка Шагала с Проектируемым проездом 4062. Также строители возведут мост через реку Битца.
Порывистый ветер в столице повалил свыше 70 деревьев. Городские службы оперативно распилили и убрали ветки. Из-за поваленных деревьев четыре человека пострадали, все госпитализированы. Также повреждены почти 50 автомобилей. За прошедшие сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков – до 32 миллиметров. Наибольшее количество зафиксировано в Зеленограде, ТиНАО и Западном округе.
Ливни продолжаются. Температура воздуха в течение дня не превысит 11 градусов. В городе дежурят несколько сотен бригад и спецтехника Мосводостока. В МЧС предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать поблизости машины. По прогнозам синоптиков, дождь утихнет к утру 5 октября. Во второй половине недели будет ясно, почти без осадков. К выходным воздух прогреется до 16 градусов.
Бельгия готовится к новой волне коронавируса. Медики прогнозируют, что очередной всплеск заболеваемости произойдет в середине октября. Пока статистика подтверждает их правоту. Каждую неделю количество поставленных диагнозов увеличивается на четверть. В данный момент в стране ежедневно COVID-19 заражаются более трех тысяч человек. Похожая картина и в соседней Франции. Власти не исключают возобновления обязательного ношения защитных масок.
Повышает меры эпидемической безопасности Катар. В конце ноября там стартует Чемпионат мира по футболу. При этом все без исключения туристы, приехавшие в страну, уже сейчас обязаны предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест. Во время проведения соревнований эта мера коснется также футболистов и членов делегаций. Они будут проверяться раз в два дня. Тем временем в России накануне было выявлено свыше 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 9 августа. А число госпитализаций возросло почти на 180%. За сутки в больницы страны попали более трех тысяч человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: