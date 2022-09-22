"Москва и мир": погода в столице в выходые и пожары в Турции

В субботу, 24 сентября, в столице выпадет рекордное с 1948 года количество осадков – до 28 миллиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Дождь будет идти 36 часов. На следующий день, в воскресенье, прольется не менее 23 миллиметров осадков. Также в выходные похолодает. Температура опустится до 7–10 градусов тепла. А из-за стопроцентной влажности по ощущениям будет еще на два–три градуса холоднее. Ночью столбики термометров покажут 5 градусов тепла. На следующей неделе погода не изменится, но осадки станут менее интенсивными.

В Москве уже отапливают почти все жилые дома и социальные учреждения, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. К теплу начали подключать предприятия торговли и промышленности. В этом году отопительный сезон начался досрочно из-за резкого похолодания. Городские службы подготовили к переходу на зимний режим более 74 тысяч объектов.

30 сентября на Землю с Международной космической станции вернутся российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Им на смену прилетели Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио. В среду, 21 сентября, ракета с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, вывела корабль на орбиту, вечером он успешно пристыковался к МКС.

Миссия космонавтов на МКС продлится 188 суток. Им предстоит выполнить несколько выходов в открытый космос и ввести в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль. Сентябрьский старт открыл программу соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах. 3 октября к МКС полетит американский корабль Crew Dragon. В состав экипажа войдет россиянка Анна Кикина. В 2023 и 2024 годах запланированы еще два полета на орбиту российских и американских кораблей.

В Турции пожары захватывают все новые территории. Очередной вспыхнул в лесу недалеко от курортного Мармариса. Быстрому распространению огня способствует ветреная погода в регионе. Борьбу с ним ведут около 500 спасателей, им помогает авиация. 22 сентября стало известно, что один из российских вертолетов, который вылетел в регион для тушения пожара, разбился. Судно потеряло управление. Погибли два члена экипажа. Еще пятеро ранены. Пожары в Турции продолжаются с лета. Они смогли вплотную подобраться к курортам Бодрума, Антальи и Мармариса.

Между тем Африка страдает от снега. Снегопады обрушились сразу на несколько провинций ЮАР и спровоцировали транспортный коллапс на трассах. А теперь синоптики прогнозируют в регионе проливные дожди с градом, грозами и шквалистым ветром.