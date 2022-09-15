"Москва и мир": выборы в РФ и траур по английской королеве

На станции Крюково в Зеленограде – капитальная реконструкция. После завершения работ здесь появится современный вокзальный комплекс. Тут установят новые платформы, лифты и эскалаторы. В будущем станция станет конечной остановкой третьего центрального диаметра. Об этом сообщил Сергей Собянин, который посетил стройплощадку.

Мэр также посетил театр "Ведогонь", где провели капремонт. Это единственный профессиональный драматический театр в Зеленограде. В здании сделали светодиодный мультимедийный фасад, перестроили большой зал и отремонтировали малый. Театр теперь сможет принять около 400 зрителей.

На прошедших выборах в России проголосовало более трети общего числа избирателей. Явка в среднем составила 35%. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. За процессом следили наблюдатели, как независимые, так и приглашенные кандидатами.

Выборы на разных уровнях прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В семи регионах голосовать можно было дистанционно. Выбирали губернаторов, депутатов законодательных собраний и советы депутатов – всего прошло около четырех тысяч кампаний. В некоторых регионах, в том числе в Москве, голосовали за муниципальных депутатов. По итогам избраться удалось представителям 16 партий и трех общественных объединений.

Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. Гроб с ее телом установлен в Вестминстерском дворце. Британцы начали занимать места в очереди за несколько дней до начала церемонии. Полицейские выдают людям специальные браслеты, чтобы они могли отлучиться – купить еду или сходить в туалет.

Специальные меры приняты для людей с ограниченными возможностями. Они могут пройти на территорию дворца без очереди. На церемонию отвели 4,5 дня. Вестминстерский зал будет открыт до утра 19 сентября – в понедельник пройдут государственные похороны монарха. Полиция Лондона работает в усиленном режиме. Центральные улицы патрулируют 12 тысяч человек. В центре британской столице перекрыты многие улицы. Воздушное пространство над городом закрыто.