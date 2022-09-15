Собянин рассказал о развитии площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва"

15 сентября Сергей Собянин побывал в Зеленограде. Там он www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/15092022/501971осмотрел "Алабушево" – одну из пяти площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва".

В 2020 году на территории открыли завод по производству лекарств. Теперь строятся еще несколько. Там будет фармацевтический кластер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.