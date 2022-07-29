"Москва и мир": работа павильонов "Здоровая Москва" и поджоги во Франции

В павильонах "Здоровая Москва" провели более трех миллионов медицинских обследований. Посетители сдали около 900 тысяч анализов, сообщили на официальном портале мэра. Павильоны открылись в мае и будут работать до конца сентября в 46 парках и скверах столицы. Пройти диспансеризацию можно в любое время с 08:00 до 20:00 без предварительной записи. С собой надо иметь паспорт и московский полис ОМС. Это займет не более шестидесяти минут.

Доступно более 10 исследований, направленных на диагностику сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы и других. Павильоны интегрированы с единой цифровой платформой здравоохранения. Ознакомиться с результатами осмотра пациенты могут в электронной медицинской карте. Если у человека выявили отклонения, его направляют на дополнительный прием у специалиста в поликлинике.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших во время пожара в хостеле на улице Алма-Атинская. Он отметил, что пожарные сработали профессионально, тем не менее, не обошлось без жертв. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично контролирует расследования уголовного дела о пожаре. Прокуратура начала проводить в сгоревшем хостеле проверку.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального закона, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования. Предварительно установлено, что в помещениях хостела грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар в хостеле на первом этаже шестадцатиэтажного жилого дома произошел ночью 29 июля. Огонь охватил до 150 квадратных метров площади, к часу ночи пламя ликвидировали. Восемь человек погибли, четверо госпитализированы.

Францию, где тысячи спасателей продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, потрясло признание одного из волонтер пожарной службы. Мужчина заявил, что совершил как минимум 9 умышленных поджогов. Пироман поджигал леса на юге страны несколько месяцев.

Объясняя причины своего поступка, он заявил, что из-за сложностей в семейной жизни ему нравились частые отлучки из дома, а тушение огня вызывало выброс адреналина. Теперь мужчине грозит 15 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро. Еще одного поджигателя задержали в департаменте Ардеш. На его счету не менее 12 эпизодов. Злоумышленнику тоже грозит тюремный срок и денежный штраф.

Эти суммы не идут ни в какое сравнение с бюджетными тратами. Только в одном одном в департаменте Жиронда десятидневное тушение огня обошлось французской казне в более чем 6,5 миллиона евро. В соседней Италии общие потери казны могут достигнуть 300 миллионов. И такая ситуация по всей Европе.

При этом, установившаяся жара, по мнению экспертов, может спровоцировать новые пожары. Африканский зной достиг даже Гренландии. Там тают ледники. Ученые говорят, что ежедневно в океан утекает около шести миллиардов тонн воды. В апреле рекордное усиленное таяние льда зафиксировали в Антарктиде. Там средняя температура воздуха превысила норму на 35 градусов.