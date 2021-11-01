"Москва и мир": прививки на ВДНХ и саммит G20

В Москве расширяют сеть пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число желающих сделать прививку растет. Кроме того, становится все больше людей, которым в ближайшее время потребуется ревакцинация. Так, новый прививочный центр заработал в еще одном популярном месте – на ВДНХ. Он расположен в левом крыле арки главного входа.

Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись не требуется. Быстрый анализ могут бесплатно сделать все желающие. Для этого понадобится только паспорт (для взрослого) и свидетельство о рождении для ребенка, а также номер полиса ОМС при наличии. Положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте возьмут мазок на ПЦР-исследование

На территории России встречаются около десяти подвидов "Дельта"-штамма коронавируса. Об этом сообщили в научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что наши вакцины остаются эффективными несмотря на изменения вируса. Возможные мутации просчитываются и не должны повлиять на действие препаратов.

Также, по словам Анны Поповой, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%, но пока к это цифре мы не пришли. Тем не менее, темпы вакцинации растут. И медикам уже видно, что доля заболевших россиян, которые сделали обе прививки, составляет от 2 до 5%. При этом вакцинированные практически не попадают в больницу с тяжелым течением ковида.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что число людей, которые ходят в масках, значительно увеличилось. Усилился и контроль за теми, кто находится на изоляции. Также специалисты отмечают: ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут пики заражения, еще предстоит изучить.

Лидеры стран G20 кинули монетки в знаменитый римский фонтан Треви. Это традиционный для туристов ритуал, который надо сделать, чтобы вернуться в Рим. До пандемии фонтан таким образом зарабатывал на туризме до полумиллиона евро. Деньги обычно уходили на благотворительность.

Впервые деньги в фонтан бросали главы мировых держав. Это, кстати, была их первая очная встреча за два года пандемии. В воду полетели евро, изготовленные в честь председательства в G20 Италии. В мероприятии не участвовал Джо Байден. Местные СМИ предположили, что в это время он, как практикующий католик, мог посещать воскресную мессу.

Но приезд американского президента на саммит, все равно, не остался незамеченным. Больше всего привлек внимание его автомобильный кортеж. В Риме автомобиль Байдена сопровождали сразу 85 машин. Интернет взорвался гневными постами. Пользователи сети обвинили Байдена в лицемерии. Ведь главной темой встречи в верхах было изменение климата.