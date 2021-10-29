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Общество

29 октября, 22:18

В ближайшую неделю организуют дополнительные поставки "Спутника Лайт" в регионы

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В российские регионы в ближайшее время организуют поставки вакцины "Спутник Лайт". Как сообщили в Минздраве РФ, двухкомпонентных вакцин в субъектах страны достаточно. Об этом пишет РИА Новости.

"Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", – говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства сообщили, что число желающих вакцинироваться в настоящее время увеличилось, из-за чего вырос объем потребления вакцин.

Ранее комитет здравоохранения Санкт-Петербурга объявил, что запасы вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в городе заканчиваются.

Министерство здравоохранения РФ одобрило одновременное применение препарата против COVID-19 "Спутник Лайт" и вакцин от гриппа. Их взаимодействие было проанализировано в рамках доклинических исследований.

Эффективность "Спутника Лайт" против штамма "Дельта" составила 70% – РФПИ

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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