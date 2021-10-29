В ближайшую неделю организуют дополнительные поставки "Спутника Лайт" в регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В российские регионы в ближайшее время организуют поставки вакцины "Спутник Лайт". Как сообщили в Минздраве РФ, двухкомпонентных вакцин в субъектах страны достаточно. Об этом пишет РИА Новости.
"Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", – говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства сообщили, что число желающих вакцинироваться в настоящее время увеличилось, из-за чего вырос объем потребления вакцин.
Ранее комитет здравоохранения Санкт-Петербурга объявил, что запасы вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в городе заканчиваются.
Министерство здравоохранения РФ одобрило одновременное применение препарата против COVID-19 "Спутник Лайт" и вакцин от гриппа. Их взаимодействие было проанализировано в рамках доклинических исследований.
Эффективность "Спутника Лайт" против штамма "Дельта" составила 70% – РФПИ