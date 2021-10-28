В Петербурге заканчиваются запасы вакцины "Спутник Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга объявил, что запасы вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в городе заканчиваются.

"Спутник Лайт" есть в наличии в поликлиниках – порядка 35 тысяч доз. Но этого мало", – рассказала собеседница РИА Новости.

Представитель комитета уточнила, что поставки препарата зависят от решений Минздрава РФ. О новых завозах "Спутника Лайт" в Санкт-Петербург пока не сообщалось, отметили в комитете.

Городской комитет здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день общий запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тысяч доз. В их числе – 40 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Ранее министерство здравоохранения РФ одобрило одновременное применение препарата против COVID-19 "Спутник Лайт" и вакцин от гриппа. Их взаимодействие было проанализировано в рамках доклинических исследований.