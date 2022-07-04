"Это наш город": в Москве открылись ярмарки выходного дня

В Москве открылись ярмарки выходного дня. Они будут работать до 25 сентября и пройдут на 65 площадках.

Уточняется, что все ярмарки разместили рядом со станциями метро. Наибольшее количество павильонов открылось на востоке столицы, а одна из самых больших ярмарок – на Комсомольском проспекте.

Продукты горожанам предложат фермеры и предприниматели из 40 российских регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.