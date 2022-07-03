За пять лет в ТиНАО планируют построить 100 образовательных центров. Возводят детские сады и школы по самым современным стандартам.

Уточняется, что из построенных комплексов получаются целые города профессий, где ученики могут попробовать себя в ИТ, науке или приобрести какие-то нестандартные навыки. Например, можно научиться стрелять из лука.