"Это наш город": семь новых мостов построят через Москву-реку

Еще семь новых мостов появятся в столице в ближайшие годы. Они протянутся через Москву-реку. Об этом написал в соцсетях Сергей Собянин.

По словам мэра, проектированием займутся лучшие архитектурные бюро. Будет три автомобильных моста. Один свяжет Филевскую и Мнёвниковскую поймы. Второй – планируют в районе Берегового проезда. Он свяжет районы Филевский Парк и Хорошево-Мнёвники. Еще один мост построят в районе Новозаводской улицы.

Также запланированы четыре пешеходных моста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

