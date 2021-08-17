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Мэр Москвы

16:10

Собянин выделил грант на регистрацию памятников культурного наследия

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На регистрацию выявленных памятников культурного наследия выделят грант. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Правительство Москвы выделит Федеральной кадастровой палате Росреестра грант в размере 10,9 миллиона рублей. Полученные средства потратят на подготовку документации, содержащей сведения о выявленных объектах культурного наследия. В дальнейшем это позволит зарегистрировать памятники культуры в Едином государственном реестре недвижимости.

Всего в рамках гранта планируют подготовить около 1,1 тысячи комплектов документов, отмечают в пресс-службе. По данным ведомства, на территории Москвы учтено свыше 2 тысяч выявленных объектов культурного наследия, из которых более 550 объектов приняты под охрану с 2011 года.

В пресс-службе добавили, что регистрация сведений о выявленных объектах культурного наследия в Едином государственном реестре недвижимости позволит существенно повысить эффективность государственной охраны этих памятников истории и культуры.

Ранее Олег Леонов передал властям обломок исторического здания в центре Москвы, которое не удалось спасти от уничтожения. Вместе с фрагментом кладки в департамент культурного наследия столицы отнесли письмо с требованием предоставить охранный статус 20 старинным постройкам Москвы. Инициативу поддержали около 8 тысяч горожан.

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