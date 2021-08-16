Леонов передал властям камень от снесенного исторического дома в центре Москвы

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В департамент культурного наследия столицы передали обломок исторического здания в центре столицы, которое не удалось спасти от уничтожения. Фрагмент кладки должен напомнить властям о важности сохранения уникальных построек Москвы. Участие в передаче приняли куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов, урбанисты и жители города. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Для меня, как и для большинства жителей столицы, слова о сохранении духа старой Москвы имеют особый смысл. Мы выросли на этих улицах, каждый дом для нас особенный, и мы хотим спасти и сохранить их все. Москвичи с особенным чувством относятся к родным улицам. Тысячи горожан приходили к нам, чтобы оставить свою подпись, предлагали варианты зданий, которые нужно спасти, у людей действительно болит душа за город", – рассказал Леонов.

Координатор "Лиза Алерт" подчеркнул, что надежной защитой от нерадивых хозяев и "дизайнерского ремонта" для уникальных московских сооружений станет статус объектов культурного наследия. Письмо с требованием предоставить охранный статус 20 старинным постройкам Москвы также передали в департамент. Свою подпись в поддержку инициативы оставили около 8 тысяч горожан.

По словам Леонова, переданный обломок – фрагмент кладки здания, построенного в начале ХХ века. Он должен напомнить властям о том, что спасением и сохранением старой Москвы нужно заниматься прямо сейчас, ведь иначе может быть поздно.

Ранее Олег Леонов потребовал от МВД использовать геолокацию при поиске людей. Куратор проектов "Лиза Алерт" заявил, что сотрудники правоохранительных органов не используют в полной мере возможности, предоставляемые законом о геолокации. Такое промедление, по словам Леонова, может стоить пропавшему человеку жизни.